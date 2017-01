GOE apreende mais de 40 celulares em residência em Araçatuba Lázaro Jr. Link



Sexta-Feira - 13/01/2017 - 19h12





Divulgação - 13/01/2017 Aparelhos não possuíam etiqueta ou ordem de serviço indicando a procedência; suspeito foi liberado Aparelhos não possuíam etiqueta ou ordem de serviço indicando a procedência; suspeito foi liberado



Policiais do GOE (Grupo de Operações Especiais) da Polícia Civil de Araçatuba apreenderam 42 aparelhos de celular e outros artigos de informática e acessórios em uma residência na avenida Ibirapuera, em Araçatuba, na tarde desta sexta-feira (13). Segundo a polícia, a vistoria foi feita em cumprimento a mandado de busca e apreensão judicial, pois havia denúncia de que no local estaria ocorrendo o comércio de aparelhos provenientes de furto ou roubo.



As equipes do GOE foram recebidas pelo morador e recolheram um notebook, três tablets, um iPad, 62 películas novas para celular, 15 acessórios novos, 18 carcaças usadas de iPhone e 42 celulares usados, a maioria da marca iPhone. Ainda de acordo com a polícia, os aparelhos apreendidos não possuíam etiqueta ou ordem de serviço indicando a procedência.



Todo o material foi recolhido e levado para o plantão policial, junto com o responsável, que foi ouvido e liberado. O delegado Rodolfo Carlos de Oliveira, que registrou a ocorrência, informou que os equipamentos passarão por perícia e, se constatado que algum deles é produto de roubo ou furto, o homem poderá responder criminalmente. Segundo a polícia, ele registra antecedentes por receptação.





