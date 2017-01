Internacional se classifica na Copinha; Fluminense cai para o Juventus na Javari Agência Estado Link



Três jogos movimentaram a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta tarde. O Internacional sofreu para passar pelo Ceará, por 1 a 0, enquanto o Fluminense deu adeus ao perder para o Juventus de virada, por 2 a 1. Os dois duelos aconteceram na capital paulista. Nos pênaltis, o Juventude eliminou o Água Santa, após empate por 2 a 2.



O Estádio Nicolau Alayon recebeu uma partida bastante equilibrada e que foi decidida aos 15 minutos do segundo tempo, quando Luiz Felipe fez 1 a 0 para o Internacional sobre o Ceará, placar que permaneceu até o fim. Os gaúchos vão ter pela frente Corinthians ou Coritiba, que se enfrentam em Taubaté ainda nesta sexta.



De virada, o Juventus bateu o Fluminense, por 2 a 1, na Rua Javari, sua casa, e se classificou para as oitavas de final. Após o empate por 2 a 2 no tempo normal em Diadema, o Juventude bateu o Água Santa nos pênaltis e vai enfrentar o time de melhor campanha eliminado na terceira fase.







