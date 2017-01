Ministra da Saúde da Austrália renuncia após escândalo Agência Estado Link



Sexta-Feira - 13/01/2017 - 18h25





Comentários via Facebook:





A ministra da Saúde da Austrália, Sussan Ley, renunciou, nesta sexta-feira, após um escândalo sobre suas despesas de viagens, em um movimento que pode levar à primeira remodelação do gabinete do primeiro-ministro Malcolm Turnbull, desde que seu governo foi reeleito há seis meses.



Ley tem sido investigada desde a semana passada sob acusações de que ela fez os contribuintes pagarem por viagens pessoais nos últimos anos, incluindo para a cidade turística Gold Coast onde ela comprou um apartamento de luxo em 2015.



Turnbull, que anunciou a renúncia de, não comentou os resultados da investigação. Mas ele disse que o governo formaria um órgão independente para monitorar todas as futuras despesas de membros do Parlamento.



Turnbull não remodelou imediatamente seu gabinete, dizendo que ele faria o anúncio das mudanças ministeriais na próxima semana. O secretário do gabinete, Arthur Sinodinos, que tem substituído Ley desde o início da investigação, vai continuar a agir como ministro da Saúde por enquanto, segundo Turnbull. Fonte: Associated Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão