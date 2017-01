Brasil se apoia em bom retrospecto para vencer a primeira no Mundial de Handebol Agência Estado Link



Depois de ser atropelada pela França na abertura do Mundial de Handebol, na quarta-feira, a seleção brasileira masculina da modalidade volta à quadra neste sábado em busca da primeira vitória. O rival é um velho conhecido, a Polônia, contra quem os brasileiros jogaram três vezes recentemente, com duas vitórias verde-amarelas. Uma delas, na Olimpíada do Rio.



É nesse bom retrospecto que o Brasil se apoia para vencer o duelo em Nantes, às 11h45 pelo horário de Brasília. "Nas duas ocasiões que vencemos, a primeira em um torneio na Polônia e a segunda no Rio de Janeiro, nossa equipe teve um trabalho defensivo muito bom, com o nosso tradicional sistema 5x1", avalia o técnico Washington Nunes.



Ele era auxiliar do técnico espanhol Jordi Ribera e assumiu o comando da equipe com a saída do estrangeiro. A derrota na estreia, garante ele, já estava na conta. De agora em diante, a estratégia é vencer.



"O jogo de abertura foi duro e tínhamos consciência que seria assim, mas daqui para frente temos boas chances e acho que faremos um bom trabalho amanhã (sábado)", explicou Nunes.



O armador direito José Guilherme de Toledo conhece bem os poloneses, uma vez que atua num clube de lá, o Orlen Wisla Plock, base da seleção da Polônia. "É um time bastante físico e renovado, mas que está jogando bem. Eles fazem algumas coisas simples, mas que funcionam. Temos que acertar nossa defesa e ter paciência no ataque", receitou.



Depois de enfrentar a Polônia, equipe que também perdeu na estreia, para a Noruega, o Brasil tem pela frente o Japão no domingo. Na sequência, encara a Noruega na terça e a Rússia na quarta. Os quatro primeiros do grupo avançam às oitavas de final.







