Após receber Jovair Arantes, Alckmin mantém tom neutro sobre disputa na Câmara

O governador paulista, Geraldo Alckmin (PSDB), teve nesta sexta-feira, 13, com o deputado Jovair Arantes (PTB) a primeira das audiências com os principais candidatos à presidência da Câmara. Após o encontro, o tucano manteve o posicionamento neutro em relação à eleição para a mesa diretora da Casa Legislativa.



"Vou receber a todos porque acho importante ouvi-los e levar algumas preocupações de natureza fiscal, de natureza das reformas e da retomada do desenvolvimento", disse o governador paulista, negando também que Arantes tenha pedido a ele uma manifestação de apoio. "É uma decisão interna do Parlamento", comentou.



Na terça-feira, 10, Alckmin já havia dito que não iria interferir nas eleições da Câmara. Na próxima segunda-feira, 16, será a vez de o governador receber Rodrigo Maia (DEM), atual presidente da Câmara, que busca a reeleição e tem o apoio velado do presidente Michel Temer (PMDB).



Rogério Rosso (PSD), também na disputa, pediu uma reunião com o governador paulista, mas a data desse encontro ainda não está definida.



Na audiência de hoje com Jovair Arantes no Palácio dos Bandeirantes, sede do executivo paulista, também participaram o prefeito de São Paulo, João Doria, e o governador de Goiás, Marconi Perillo, aliado de Arantes, além dos presidentes nacionais do PTB, Roberto Jefferson, do PSC, Pastor Everaldo, e diversos deputados federais como Paulinho da Força (Solidariedade) e Arnaldo Faria de Sá (PTB).



Ao deixar a audiência, Alckmin destacou que a Câmara dos Deputados terá papel relevante na discussão, durante este ano, de grandes reformas, citando a política, a previdenciária, a trabalhista e a tributária.







