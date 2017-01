Morre William Peter Blatty, o autor de 'O Exorcista' Agência Estado Link



Sexta-Feira - 13/01/2017 - 17h10





Comentários via Facebook: Atualização: 17h37 de 13/01/2017

J.T. Blatty - Photosubmissions O escritor, que sofria de mieloma múltiplo, um tipo de câncer no sangue, estava internado O escritor, que sofria de mieloma múltiplo, um tipo de câncer no sangue, estava internado



O autor de O Exorcista, William Peter Blatty, morreu aos 89 anos na quinta-feira, 12, segundo informações de sua mulher, Julie. O escritor, que sofria de mieloma múltiplo, um tipo de câncer no sangue, estava internado em um hospital em Bethesda, Maryland, nos EUA.



O escritor nasceu em 7 de janeiro de 1928, em Nova York, nos EUA. Ele ficou conhecido por ter escrito o livro O Exorcista, além do roteiro do filme lançado em 1973, que o deu o Oscar de melhor roteiro adaptado.



Blatty ganhou ainda dois Globos de Ouro de melhor roteiro, com O Exorcista e A Nona Configuração (1980), que ele também dirigiu. Foi diretor também de O Exorcista 3 (1990).





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão