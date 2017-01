Viatura da Polícia Civil e automóvel colidem em cruzamento Da Redação Link



Henrique Meneguelo/Colaboração - 13/01/2017 Investigador diz que carro corria muito; o outro motorista alega que viatura não respeitou 'pare' Investigador diz que carro corria muito; o outro motorista alega que viatura não respeitou 'pare'



Uma viatura da Polícia Civil e um automóvel colidiram na tarde desta sexta-feira (13) na área central de Andradina (a 112 km de Araçatuba). A batida aconteceu no cruzamento da avenida Guanabara com a rua Santa Terezinha. Nenhum dos motoristas ficou ferido.



A Polícia Militar foi acionada e colheu as versões dos envolvidos. O investigador de 50 anos que conduzia a Chevrolet Spin pertencente ao 2º Distrito Policial informou que trafegava pela rua Santa Terezinha. Ao se aproximar do cruzamento, onde há sinal de "pare", reduziu e aguardou para atravessar. Quando iniciou em marcha lenta, observou o carro em alta velocidade, não dando tempo de evitar a colisão.



Já a motorista do Fiat Uno, de 32 anos, alegou que conduzia o veículo pela avenida em velocidade permitida. Em sua versão, a viatura não respeitou a sinalização e ela não conseguiu evitar a colisão. (Colaborou Roni Willer)



Henrique Meneguelo/Colaboração - 13/01/2017 Batida aconteceu no cruzamento da avenida Guanabara com a rua Santa Terezinha Batida aconteceu no cruzamento da avenida Guanabara com a rua Santa Terezinha



