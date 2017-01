Estado repassa quase R$ 11 mi para área social na região Amanda Lino Link



Sexta-Feira - 13/01/2017 - 16h06





Comentários via Facebook: Atualização: 16h40 de 13/01/2017

Alexandre Souza/Folha da Região - 12/01/2017 Ao lado de Pesaro (ao centro), o prefeito de Araçatuba, Dilador Borges, discursa em solenidade Ao lado de Pesaro (ao centro), o prefeito de Araçatuba, Dilador Borges, discursa em solenidade







ASSISTA A ENTREVISTA COM O SECRETÁRIO:





A assinatura dos convênios ocorreu na manhã de quinta-feira (12), na Prefeitura de Araçatuba e na Casa do Advogado, da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), com a participação dos prefeitos dos municípios e com deputado federal e secretário estadual de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro (PSDB).



Do total repassado, R$ 5.633.356,95 serão para atender 18.852 famílias em 174 serviços e ações socioassistenciais nas 43 cidades, que fazem parte da Drads (Diretoria Regional de Assistência Social).



VEJA MAIS IMAGENS:

Fotos de Alexandre Souza/Folha da Região





O investimento será aplicado no acolhimento de crianças, adolescentes, idosos e moradores de rua, foco da assistência social do Estado, conforme Pesaro. "É um momento de crise econômica, de desemprego e aflição das famílias mais carentes. Assinamos 43 convênios para o repasse imediato aos municípios em 12 parcelas, para a assistência social, e segurança alimentar", destacou.





Os 43 municípios da região de Araçatuba receberão repasse de R$ 10.939.400,15 do Estado para a assistência social. Os recursos são provenientes do Feas (Fundo Estadual de Assistencial Social) e do programa Vivaleite.A assinatura dos convênios ocorreu na manhã de quinta-feira (12), na Prefeitura de Araçatuba e na Casa do Advogado, da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), com a participação dos prefeitos dos municípios e com deputado federal e secretário estadual de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro (PSDB).Do total repassado, R$ 5.633.356,95 serão para atender 18.852 famílias em 174 serviços e ações socioassistenciais nas 43 cidades, que fazem parte da Drads (Diretoria Regional de Assistência Social).O investimento será aplicado no acolhimento de crianças, adolescentes, idosos e moradores de rua, foco da assistência social do Estado, conforme Pesaro. "É um momento de crise econômica, de desemprego e aflição das famílias mais carentes. Assinamos 43 convênios para o repasse imediato aos municípios em 12 parcelas, para a assistência social, e segurança alimentar", destacou.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão