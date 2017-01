Bolsas da Europa fecham em alta com avanço do setor bancário Agência Estado Link



As principais bolsas europeias fecharam em alta nesta sexta-feira, 13, em grande medida apoiadas por papéis do setor financeiro. Em um dia sem indicadores e eventos relevantes previstos no continente, algumas praças se recuperaram da fraqueza da sessão anterior.



O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,95% (3,43 pontos), em 365,94 pontos. Na semana, o Stoxx 600 avançou 0,13%.



Na Bolsa de Londres, o índice FTSE-100 subiu 0,62%, para 7.337,81 pontos, com fechamento em patamar recorde pela 12ª sessão consecutiva. Na semana, o FTSE-100 avançou 1,77%. Barratt Developments teve alta de 3,61%, recuperando-se da uma quinta-feira negativa, o que ajudou o setor das construtoras em geral. A varejista Kingfisher avançou 2,5%, em dia positivo para o setor. ITV subiu 2,76%, após o Goldman Sachs divulgar nota positiva sobre a rede de televisão do Reino Unido. A mineradora Glencore subiu 1,34%.



Em Frankfurt, o índice DAX avançou 0,94%, em 11.629,18 pontos, e na semana teve alta de 0,26%. O setor bancário se destacou nesta sexta, com Commerzbank em alta de 2,81% e Deutsche Bank com ganho de 2,81%. Basf subiu 1,00%, mas a companhia aérea Lufthansa teve queda de 0,04%.



Na Bolsa de Paris, o CAC-40 fechou com ganhos de 1,20%, em 4.922,49 pontos, e na semana também variou +0,26%. Crédit Agricole subiu 3,88% e Société Générale avançou 3,48%, enquanto a petroleira Total teve ganho de 0,31%.



O FTSE-MIB, da Bolsa de Milão, subiu 1,87%, para 19.514,54 pontos, mas nesta semana teve baixa de 0,88%. O setor bancário se destacou: UniCredit, Intesa Sanpaolo e Banco BPM tiveram ganhos de 3,49%, 1,48% e 5,06%, respectivamente. A montadora Fiat Chrysler teve ganhos de 4,61%, recuperando-se em parte da forte queda de quinta, quando foi revelado que ela poderá ter de pagar multa bilionária nos EUA por suposta fraude em emissões de poluentes.



Na Bolsa de Madri, o IBEX-35 avançou 1,11%, chegando aos 9.511,60 pontos, e recuou 0,05% na comparação semanal. Novamente, nesta praça os bancos também tiveram sessão positiva: Santander subiu 1,74%, Banco Popular Español ganhou 0,21% e BBVA ganhou 1,93%.



Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em alta de 0,50%, para 4.615,43 pontos, mas perdeu 1,86% nesta semana. Banco Comercial Português foi destaque e subiu 5,72% nesta sexta, mas Jerônimo Martins caiu 1,28%. Com informações da Dow Jones Newswires







