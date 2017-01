Projeto de vereador estreante pede combate à corrupção em Birigui Ronaldo Ruiz Galdino Link



Segundo a proposta, as ações e programas de marketing incluirão medidas de conscientização dos danos sociais e individuais causados pela corrupção; busca do apoio público para medidas contra essa prática; incentivo para apresentação de notícias e denúncias de irregularidades; e o desestímulo de ações desse tipo nas esferas pública e privada.



Segundo o parlamentar, uma das inspirações para o projeto são as “10 Medidas Contra a Corrupção”, propostas pelo Ministério Público Federal, que será votada no Senado, após descaracterizações aprovadas pela Câmara dos Deputados.





