A recessão da economia e o avanço do empreendedorismo

Número de empresas cresce 11% em Araçatuba



Os dados são do Empresômetro, ferramenta do IBT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) e da CNC (Confederação Nacional do Comércio). Tão importante quanto a criação de novos serviços é a consolidação das atividades empresariais. O mesmo levantamento aponta que a mortalidade das empresas, na cidade, caiu consideráveis 61,5% no período.



Esses dados são muito bem-vindos, pois, a partir do momento em que um negócio cresce, outras oportunidades de trabalho, especialmente para quem está à procura de emprego, são abertas. Outra vantagem é que pelo menos contém o avanço do emprego informal.



Os números observados em Araçatuba acompanham uma tendência nacional. Conforme o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), entre abril e junho de 2014 e o segundo trimestre do ano passado, a fatia da população que trabalha por conta própria subiu de 22,9% para 25,2% no País. É importante destacar que os microempreendedores são os maiores responsáveis por esse crescimento, favorecidos, em grande parte, por lei federal de 2009 que criou a figura do microempreendedor individual.



Hoje, em todo o Brasil, há cerca de 12 milhões de desempregados, praticamente uma cidade de São Paulo inteira. Com a crise, não é raro encontrar pessoas que chegam a levar um ano ou mais para encontrar uma recolocação. Para não sofrerem com a ociosidade, mergulhando-se em dívidas e tendo dificuldades para garantir o sustento de suas famílias, a saída de muitos trabalhadores tem sido apostar no investimento do próprio negócio.



Quem resolve seguir essa linha aposta na sabedoria que tem para determinada atividade ou procura uma saída com possibilidade de retorno imediato, como ocorre no ramo da alimentação.



Além da possibilidade da geração de novos empregos com o avanço dos diferentes negócios, o empreendedorismo ajuda a fortalecer o setor educacional, pois aumenta a procura por cursos de capacitação.



Essa realidade mostra que a população, sim, tem adotado medidas práticas para não acarretar ainda mais prejuízos da crise. O avanço do empreendedorismo é, assim, mais um fator a obrigar o governo a buscar saídas para a retomada do crescimento. Afinal, sem condições econômicas favoráveis e confiança, qualquer empresário, seja grande ou pequeno, deixa de investir.

