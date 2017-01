Juiz manda PF investigar vereador de Araçatuba Ronaldo Ruiz Galdino Link



'Estou tranquilo. Acredito na Justiça', afirmou Batata, que foi o segundo mais votado nas eleições







Cópias da petição e dos autos da ação contra o parlamentar foram encaminhadas à PF na última segunda-feira (9), após determinação do juiz eleitoral Henrique de Castilho. Em seu despacho, feito em 14 de dezembro do ano passado, o magistrado, porém, indeferiu pedido para suspensão cautelar da diplomação de Batata, ocorrida no dia 15 de dezembro.



A ação tem relação com um suposto caso de boca de urna, praticado por simpatizante da candidatura de Batata no pleito de 2016. No dia da votação, em 2 de outubro, um homem foi levado à PF para prestar depoimento, após ser flagrado nas proximidades da Escola Estadual Professora Purcina Elisa de Almeida, com um carro com diversos panfletos da campanha do parlamentar do PR, além de R$ 50 no bolso traseiro da calça e mais R$ 300 na carteira. A escola havia sido alvo de diversas denúncias de irregularidades.



COMPRANDO VOTOS

Testemunhas disseram que o suposto cabo eleitoral estava comprando votos perto da unidade de ensino. Elas teriam feito fotos do dono do veículo retirando material de campanha de dentro do porta-malas. O suspeito teria alegado que era assessor de Batata e fiscal do partido.



Batata afirmou que não houve nenhuma coação de testemunha e que isso será provado na Justiça. “Estou tranquilo. Acredito na Justiça”, afirmou o vereador, que foi o segundo mais votado no ano passado, obtendo 4.677 votos. Para ele, o autor da ação queria impedir sua diplomação, para ocupar sua vaga na Câmara no “tapetão”. “Mas eleição se ganha com votos”, assinalou.





