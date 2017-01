'Educação, entre velhas práticas e reformas', por Bruno Souza Bruno Raphael de Souza Link



Sexta-Feira - 13/01/2017 - 14h57





Comentários via Facebook: Atualização: 14h59 de 13/01/2017

Bruno Raphael de Souza é empresário do ramo de educação em Araçatuba Bruno Raphael de Souza é empresário do ramo de educação em Araçatuba



O Brasil se viu, nos últimos dias, mais uma vez mundialmente constrangido por causa de seu pífio desempenho na educação. Como noticiado pela Folha da Região e em outras mídias, os resultados do Brasil no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em inglês), revelam uma queda de pontuação nas três áreas avaliadas: ciências, leitura e matemática. O país ficou na 63ª posição em ciências, na 59ª em leitura e na 66ª colocação em matemática. Estamos estagnamos num patamar extremamente baixo. De 73 economias (entre países e cidades participantes), ficamos em 66º lugar.



Este péssimo resultado até malogrou um avanço que tivemos em relação à democratização do ensino. Graças a projetos sociais e ao esforço dos profissionais da área da educação, hoje, 71% dos jovens na faixa dos 15 anos estão matriculados a partir do 7º ano. Isso representa 15 pontos percentuais a mais que em 2003, numa ampliação espantosa de escolarização.



Claro que a inclusão educacional é grande motivo para ser celebrado, mas o Brasil, que é a oitava economia do mundo, não pode se apegar a isso para relativizar um desempenho tão baixo. Temos que nos debruçar, sem descanso, para encontrar saídas.



Em um diagnóstico rápido, podemos apontar que um dos motivos para nosso baixo desempenho em qualidade é o fato de que os nossos jovens estão sendo chamados à escola com promessas de um futuro melhor, mas, na prática, são mergulhados em uma escola que foi formatada no Século 19 e persiste até hoje. As novas gerações, já acostumadas a uma alta velocidade da informação e a uma tecnologia que derruba fronteiras, são confinadas em salas de aula, lousa, mesas e cadeiras enfileiradas, professor e livro didático.



Temos que criar e implementar novos modelos que seduzam estes estudantes. Mas, porém, creio eu, é importante não restringir a inovação apenas aos aspectos tecnológicos. Temos que avançar na qualificação profissional, na criação de um sistema que empolgue os estudantes e crie um ambiente de incentivo à pesquisa e produção. Que sejam criados, ainda, meios para que o tempo de estudo não termine quando toca o sinal de ir embora. Este sistema tem que ser constante, no cotidiano das salas de aula, recreio e outras convivências pedagógicas, como eventos na escola ou visitas externas monitoradas.



O Brasil, para deixar de ser um atraso nesta área, tem que oferecer uma sala de aula que seja instigadora. Para que, assim, além de alcançar um melhor resultado nas avaliações internacionais no futuro, tenhamos, acima de tudo, gerações preparadas para o exercício da cidadania.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão