Polícia prende 6 por suspeita de fraude em bilhete único Agência Estado Link



Sexta-Feira - 13/01/2017 - 14h25





Comentários via Facebook:





A Polícia Civil deteve seis pessoas suspeitas de cometerem fraudes com bilhetes únicos na capital nesta quinta-feira, 12. O grupo foi ouvido na Delegacia do Metrô, mas depois foi liberado. Um inquérito foi instaurado para investigar o caso, e os bilhetes apreendidos foram encaminhados para a perícia.



A prisão aconteceu no mesmo dia em que a São Paulo Transporte (SPTrans) anunciou um balanço de 90 mil cartões de bilhete único cancelados desde abril de 2016 por causa de fraudes. Só neste ano, houve 9,9 mil bloqueios nos 11 primeiros dias. Por causa da ação, centenas de usuários do transporte público na capital que tiveram o bilhete desativado lotaram o posto da SPTrans na Rua 15 de Novembro, no centro da cidade, para resolver o problema.



Na quinta, o secretário municipal de Transportes, Sérgio Avelleda, afirmou à Rádio Estadão que reconhece o problema. "A SPTrans fez um bloqueio muito forte e ontem (quarta-feira) não teve capacidade de atendimento. Eu já publicamente pedi desculpas, esse não é nosso padrão de serviço, não é o nosso padrão de atendimento", disse.



Avelleda explicou que há vários pontos de venda clandestinos comercializando bilhetes frios. "Bilhetes que as pessoas recebem, creditam em um cartão, mas o dinheiro não chega à SPTrans."



De acordo com Avelleda, a fraude está causando um "desequilíbrio na conta do sistema dos transportes de ônibus". "Vamos atuar muito duramente para impedir a ação desses fraudadores que estão sangrando o orçamento da Prefeitura."







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão