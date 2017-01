Ibevar: intenção de compra em SP no 1º tri atinge pior resultado desde 2002 Agência Estado Link



Sexta-Feira - 13/01/2017 - 14h15





A intenção de compra dos consumidores da cidade de São Paulo para o primeiro trimestre deste ano atingiu um recorde negativo, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo (Ibevar) e o Programa de Administração do Varejo da Fundação Instituto de Administração (Provar/Fia). Apenas 39% dos paulistanos expressam interesse em comprar bens duráveis este trimestre, uma piora de 2,2 pontos porcentuais ante igual período de 2016 e o pior dado para o período desde 2002.



A pesquisa detecta, porém, que os consumidores dispostos a comprar devem gastar um pouco mais. Em média, aqueles que esperam fazer alguma compra de bens duráveis afirmam que podem gastar R$ 2,459 mil, um valor que, ajustado para o efeito da inflação, é mais alto que os R$ 1,953 mil da pesquisa do primeiro trimestre de 2016.



A queda na intenção de compra não foi verificada entre consumidores da internet. No e-commerce, segundo a pesquisa, 83,6% dos clientes afirmam que poderiam fazer uma nova compra neste primeiro trimestre, 0,4 ponto porcentual a mais do que no mesmo período de 2016. O patamar, porém, é mais baixo do que a média histórica. Em 2014 e 2015, esse índice estava mais próximo de 90%.



O item cuja intenção de compra mais caiu é o gasto com vestuário e calçados. Uma fatia de 17,8% dos entrevistados diz que espera gastar com esse item no primeiro trimestre deste ano, um recuo de 2 pontos na comparação com o mesmo período do ano passado. Já em telefonia e celulares, 4,2% dos consumidores esperam comprar, retração de 1,8 ponto porcentual na mesma base de comparação.



Uma explicação para a queda no desejo dos consumidores de comprar é a menor disponibilidade de renda. A pesquisa identificou que a parcela do orçamento das famílias disponível para itens de consumo tem caído. Descontadas despesas como alimentação, habitação, transporte, educação e saúde, resta 7,9% do total do orçamento familiar. Esse montante era de 10,6% no primeiro trimestre de 2016.







