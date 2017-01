Neymar posta comentário sobre Bruna Marquezine e fãs pedem casamento Agência Estado Link



Sexta-Feira - 13/01/2017 - 13h35





Comentários via Facebook:





Nesta sexta-feira, 13, os fãs do casal "Brumar" (junção dos nomes Neymar e Bruna Marquezine) têm muitos motivos para comemorar. A alegria está sendo causada pelo comentário 'My wife' (minha esposa em inglês) que o jogador de futebol deixou em uma foto que a atriz postou no Instagram. Neymar também usou um emoji de coração e um de gatinho na rede social.



Após o comentário de Neymar, os internautas estão pedindo que a data do casamento seja marcada, elogiando a atitude do jogador do Barcelona e chamando o craque de "príncipe da vida real".







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão