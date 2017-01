Cenas quentes de Cauã Reymond e Bárbara Evans em 'Dois Irmãos' dividem a internet Agência Estado Link



O diretor Luiz Fernando Carvalho mais uma vez provou que sabe provocar a internet com cenas sensuais na televisão. Dessa vez, como em Rodrigo Santoro e Carol Castro em Velho Chico, o diretor apostou na química entre Cauã Reymond e Bárbara Evans na minissérie Dois Irmãos, da TV Globo.



Somente no episódio dessa quinta-feira, 12, Lívia e Yaqub (um dos gêmeos interpretados por Cauã) protagonizaram dois momentos quentes, um deles no meio da vegetação e com imagens seminuas da personagens.



As cenas, contudo, não agradaram a todos os internautas, que reclamaram da falta de falas da atriz na minissérie, o que não ocorre no livro que deu origem à trama, de Milton Hatoum.



Dois Irmãos retrata os conflitos de uma família de imigrantes libaneses em Manaus, dos anos 20 aos 80. Após estrear na segunda-feira, 9, a trama já está na terceira fase, na qual a rivalidade entre os irmãos continua intensa, ainda mais após Yaqub casar com a paixão de infância de ambos, Lívia.







