Ciclista morre atropelado em acesso e autor foge Lázaro Jr. Link



Sexta-Feira - 13/01/2017 - 11h55





Comentários via Facebook:



Emídio de Sousa Barbosa, 57 anos, morreu na noite de quinta-feira (12) ao ser atropelado na via de acesso a Buritama seguinte à entrada principal, da prainha do município. Ele estava de bicicleta e o autor do atropelamento, que fugiu sem prestar socorro, que tinha sido identificado até o final da manhã.



Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o atropelamento aconteceu por volta das 22h10, no quilômetro 4,5 desse acesso, que também leva à rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461).



Não se sabe ainda por qual motivo, a bicicleta que ele conduzia bateu de frente com um veículo não identificado, cujo condutor deixou o local sem prestar socorro. Populares encontraram a vítima caída no asfalto e acionaram a polícia. Quando o socorro chegou, Barbosa já estava morto.



O local foi preservado para perícia pelo IC (Instituto de Criminalística). Após ela ser concluída, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão