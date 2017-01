Vendas no varejo dos EUA sobem 0,6% em dezembro ante novembro Agência Estado Link



As vendas no varejo dos Estados Unidos avançaram 0,6% em dezembro na comparação com o mês anterior, informou o Departamento do Comércio. O resultado mostra que os americanos impulsionaram os gastos com carros e gasolina em dezembro, fazendo com que as vendas no varejo subissem rapidamente, apesar da redução de gastos dos consumidores em outras áreas. Analistas previam alta maior, de 0,7%.



Excluindo-se automóveis, as vendas no varejo cresceram 0,2% em dezembro ante novembro. A expectativa, nesse caso, era de alta de 0,5%.



As vendas no varejo em novembro tiveram revisão e mostraram alta mensal de 0,2%, quando antes apontavam para avanço de 0,1%.



Na comparação anual, as vendas no varejo aumentaram 3,3% em dezembro, um resultado mais forte na comparação com o mesmo período de 2015, quando cresceu 2,3%, mas menor do que em relação à comparação anual em 2014, quando avançou 4,2%.



As vendas em outros varejistas enfraqueceram em dezembro, particularmente nas lojas de departamento, prolongando uma mudança de anos para os varejistas online e longe das lojas de construção. Alguns grandes varejistas anunciaram demissões e fechamentos de lojas nos últimos meses como resultado da mudança. As despesas também caíram no mês passado em restaurantes, e as vendas nas mercearias ficaram estáveis em relação à novembro. Fonte: Dow Jones Newswires.







