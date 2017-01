Konta surpreende Radwanska e fatura o título do Torneio de Sydney Agência Estado Link



Com uma grande atuação e jogando um tênis bastante agressivo, a britânica Johanna Konta desbancou o favoritismo de Agnieszka Radwanska ao vencer a polonesa por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, nesta sexta-feira, e conquistar o título do Torneio de Sydney.



Assim, a atual décima colocada do ranking mundial faturou o segundo troféu de simples de sua carreira no circuito da WTA e frustrou a tentativa da atual terceira tenista do mundo de ganhar o bicampeonato da competição australiana, depois de ter ficado com a taça em 2013.



Derrotada por Radwanska nos dois confrontos anteriores entre as duas, ambos no ano passado, na decisão do Torneio de Pequim e depois nas oitavas de final em Cincinnati, Konta não deixou sua confiança ser abalada pelo retrospecto negativo diante da adversária e venceu após apenas 1h22min de duelo nesta sexta.



Sem ter o seu saque quebrado por nenhuma vez na partida, a britânica ainda converteu três de nove break points para encaminhar o seu triunfo em sets diretos. Ela ganhou 78% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço e liquidou o jogo em grande estilo ao contabilizar o seu sétimo ace diante da polonesa.



Desta forma, Konta ganhou ainda mais confiança para o Aberto da Austrália, Grand Slma que começa na próxima segunda-feira, em Melbourne, onde defenderá a condição de nona cabeça de chave e irá estrear contra a belga Kirsten Flipkens. Já Radwanska, terceira pré-classificada em Melbourne, abrirá a sua campanha na chave principal diante da búlgara Tsvetana Pironkova.



HOBART - Outra competição australiana de preparação para o primeiro Grand Slam da temporada, o Torneio de Hobart definiu as suas finalistas nesta sexta-feira. Uma delas será a romena Monica Niculescu, terceira cabeça de chave, que nem precisou entrar em quadra para garantir vaga na decisão. Ela contou com a desistência da ucraniana Lesia Tsurenko, por motivo de lesão, e ganhou por W.O..



Assim descansada para a decisão deste sábado, Niculescu terá como adversária na luta pelo título a belga Elise Mertens, que na outra semifinal do dia em Hobart eliminou a croata Jana Fett com parciais de 6/4 e 6/0.







