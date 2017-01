Ambiental apreende 8 armas e animais silvestres Lázaro Jr. Link



Armamento e animais silvestres congelados foram apreendidos durante operação em Valparaíso



Oito armas de fogo e quatro animais silvestres abatidos e congelados foram apreendidos pela Polícia Militar Ambiental na manhã desta sexta-feira (13), em Valparaíso. A apreensão aconteceu em cumprimento a mandado de busca judicial durante a operação Dráuzio.



Segundo a PMA, as armas e os animais apreendidos estavam em uma residência na zona rural da cidade. Foram apreendidos dois rifles calibre 22; duas cartucheiras, uma calibre 28 e outra 36; três garruchas, sendo uma calibre 36, uma 28 e a outra 22.



Essa última, de acordo com a polícia, estava com um silenciador acoplado. No local também foi encontrada uma espingarda de pressão com vestígios de caça, calibre 22, e várias munições intactas e deflagradas diversos calibres.



Em buscas realizadas na residência, os policiais encontraram três cotias e um tatu-galinha dentro de um freezer, todos inteiros, limpos e congelados.



O material apreendido foi levado para a delegacia da cidade, onde está sendo registrado o boletim de ocorrência. Por enquanto, não há informação se alguém foi preso.





