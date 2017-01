Jovem invade casa de Ludmilla no Rio, furta objetos, e depois pede desculpas Agência Estado Link



Na última quarta-feira, dia 11, Ludmilla chegou em casa após um passeio de barco com a família e se assustou: sua casa em São Pedro da Aldeia (RJ) tinha sido invadida e bonés e chinelos haviam sido levados.



A cantora e sua família foram, então, até uma delegacia de polícia prestar queixa e, pouco tempo depois, descobriram que os responsáveis pela invasão eram dois adolescentes. Um deles procurou Ludmilla depois para pedir desculpas. A assessoria da cantora informou que "foi apenas um susto e que está tudo bem".







