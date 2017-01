Temer nomeia presidente da Funai e secretário Nacional da Juventude Agência Estado Link



O presidente Michel Temer nomeou Antônio Fernandes Toninho Costa presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai). A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, dia 13.



Também foi nomeado o novo secretário Nacional de Juventude, cargo ligado à Presidência da República. Francisco de Assis Costa Filho substitui Bruno Moreira Santos, conhecido como Bruno Júlio, exonerado no início da semana após declarar à imprensa que "tinha que ter uma chacina por semana" nos presídios brasileiros, ao se referir às chacinas ocorridas em instituições prisionais da região Norte do País.



Outras nomeações



Foi publicada ainda no Diário Oficial desta sexta a nomeação de Thiago Pereira Pedroso para o cargo de secretário de Navegação Aérea Civil da Secretaria de Aviação Civil.



Foram nomeados também o tenente-brigadeiro do Ar Gerson Nogueira Machado de Oliveira para o cargo de comandante do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro e o tenente-brigadeiro do Ar Antonio Carlos Egito do Amaral para comandante-geral de Operações Aéreas.



Luiz Edgar Leão Tolini foi nomeado diretor do Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Ana Paula de Campos Schiavone para a diretoria do Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde do Ministério da Saúde e Thereza de Lamare Franco Netto para a diretoria do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde.







