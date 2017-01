PF caça 'coiotes' na Operação Piratas do Caribe Agência Estado Link



A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 13, a Operação Piratas do Caribe contra um grupo de "coiotes" que levaria brasileiros ilegalmente para os Estados Unidos. Em nota, a PF informou que a ação busca ainda elementos que indiquem onde se encontram os 12 brasileiros desaparecidos em novembro de 2016 na região das Bahamas.



Cerca de 30 policiais federais cumprem sete mandados de busca e apreensão e cinco de prisão preventiva, em Rondônia, Santa Catarina e Minas Gerais.



As investigações começaram a partir da notícia do desaparecimento de um brasileiro que teria tentado entrar ilegalmente nos Estados Unidos com auxílio de "coiotes" que cobravam quantias de até R$ 60 mil para intermediar o transporte ilegal via Bahamas.



Antes de sair do Brasil, os imigrantes ficavam em alguma cidade com aeroporto internacional de fácil acesso aguardando a ordem de embarque para as Bahamas, que ocorria quando um determinado agente de imigração daquele país facilitava a entrada dos brasileiros. Uma vez nas Bahamas, os imigrantes aguardavam por vários dias para embarcar para os Estados Unidos de barco.



Além de todos os conhecidos riscos que envolvem a imigração ilegal para outros países, os "coiotes" escondiam os reais perigos envolvidos na travessia como a passagem pela região do Triângulo da Bermudas, famosa pelo alto índice de tempestades, naufrágios e desaparecimento de embarcações e aeronaves.







