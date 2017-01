MPL faz ato até a casa de Doria contra aumento na tarifa Agência Estado Link



Cerca de mil manifestantes do Movimento Passe Livre (MPL) realizam na noite desta quinta-feira, 12, o primeiro protesto em São Paulo contra o aumento da tarifa do transporte público. O grupo pretende seguir até a casa do prefeito João Doria (PSDB), nos Jardins.



Os manifestantes se concentraram a partir das 17 horas na Praça do Ciclista, na Avenida Paulista, e pretendem seguir pela Avenida Rebouças até a casa de Doria, que fica na Rua Itália, nos Jardins. Por volta das 18 horas, o ato fechou a Paulista no sentido Consolação. A Polícia Militar acompanha o protesto.



O grupo diz que vai entregar ao prefeito um "prêmio de inovação na forma de aumentar a tarifa", em referência ao congelamento da tarifa base e aumento no preço da integração.



Tarifas



Uma decisão da Justiça de São Paulo nesta semana suspendeu o reajuste das tarifas de metrô, trem e da integração com os ônibus da capital.



A restrição vale também para todas as linhas de ônibus intermunicipais do Estado, administradas pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), que transporta cerca de 1,8 milhão de passageiros por dia.







