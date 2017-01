Mulher é atropelada em ciclovia ao socorrer motociclista Lázaro Jr. Link



Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava de Biz e próxima ao trevo conhecido como Pé de Galinha, quando ela encontrou um motociclista caído na ciclofaixa, com a motocicleta. O asfalto estava molhado devido à chuva e, como o homem estava com dificuldade para levantar, a mulher se propôs a ajudá-lo.



Ela estacionou a Biz e, quando se preparava para socorrer a vítima, foi atropelada por um Celta vermelho, ocupado por um casal, que não parou para prestar socorro. Com sangramento no ouvido, mas consciente, ela foi atendida no pronto-socorro de um hospital particular e, segundo familiares, já teve alta. Ainda com escoriações, ela seria novamente examinada por equipe médica.



TRAGÉDIA

"Aquilo ali é uma tragédia anunciada. Não aconteceu o pior, mas poderia ter acontecido, também por falta de consciência do motorista, que não parou para socorrer. Poderia ter acontecido quando várias pessoas estão caminhando ou com crianças", comentou um familiar, indignado com a situação da ciclofaixa.



A pista exclusiva para ciclistas na avenida José Ferreira Batista foi pintada em janeiro de 2012. Ela tem aproximadamente 2,5 mil metros de extensão, com faixas para os dois sentidos de direção e é separada da faixa destinada aos carros e motos por tachões.



Em agosto de 2014, a Folha da Região publicou reportagem sobre a



O município informou ainda que tinha planos de implantar ciclovias na rua dos Fundadores, nas avenidas Joaquim Pompeu de Toledo e Arthur Ferreira da Costa e na rua Oiapoque, o que não aconteceu.



MOBILIDADE

Informada sobre o atropelamento desta semana e indagada se existe projeto para melhorar a ciclofaixa, a Prefeitura informou que o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, a ser aprovado pela Câmara, normatiza o sistema e o padrão para execução das ciclovias. "Essas especificações, que são normatizadas por lei, deverão ser seguidas", afirmou.



Não foi informado quando esse plano será encaminhado ao Legislativo.

