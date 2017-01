Santander anuncia queda de 5% a 10% nas taxas de juros a partir desta sexta Agência Estado Link



Após o corte de 0,75 ponto porcentual da Selic, promovido na noite de quarta-feira, 11, pelo Banco Central, o Santander anunciou queda de 5% a 10% nas taxas de juros das suas principais linhas de crédito de varejo. Segundo a instituição financeira, os clientes que contratarem financiamentos em qualquer canal de atendimento do Santander a partir de sexta-feira, 13, já terão acesso às novas taxas.



O Crédito Pessoal terá a taxa mínima reduzida de 2,09% para 1,99% ao mês, e a máxima, de 8,49% para 7,99% ao mês. Outro exemplo é o CDC veículos, cuja taxa mínima cai de 1,39% para 1,25% ao mês, e a máxima, de 2,99% para 2,79% ao mês. As linhas que terão os juros revisados correspondem a cerca de 90% do crédito concedido a pessoas físicas nas operações de varejo.



Ontem, após o corte mais agressivo nos juros básicos, Bradesco e Banco do Brasil informaram imediatamente uma redução das suas taxas, válidas a partir de segunda-feira. A Caixa, por sua vez, disse estar monitorando suas carteiras para possíveis ajustes.







