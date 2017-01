Dólar fecha em queda com expectativa de fluxo, corte na Selic e exterior Agência Estado Link



O dólar encerrou no nível de R$ 3,17 no mercado à vista nesta quinta-feira, 12. O recuo da divisa norte-americana foi direcionado pela contínua expectativa de entrada de recursos no País, ao mesmo tempo em que os investidores ajustavam suas carteiras à redução mais agressiva da Selic.



No fechamento, a moeda negociada à vista no balcão caiu 0,62%, aos R$ 3,1747. Este é o menor patamar desde 8 de novembro, quando registrou aos R$ 3,1733.



O sinal no câmbio doméstico também acompanhou o movimento no exterior, onde o dólar seguiu em baixa diante das incertezas a respeito das políticas econômicas de Donald Trump nos EUA.



A cotação no fim do dia só não foi menor porque muitos compradores, sobretudo importadores, aproveitaram os preços baixos para rechear seus portfólios. Na mínima, a moeda recuou aos R$ 3,1546 (-1,25%), valor que não era visto desde os R$ 3,1283 no intraday de 27 de outubro de 2016. Já na máxima, chegou aos R$ 3,1917 (-0,09%).



No mercado futuro, o dólar para fevereiro encerrou em baixa de 0,53%, aos R$ 3,2030, tendo oscilado entre a mínima de R$ 3,1695 (-0,36%) e a máxima de R$ 3,2085 (-1,57%).



Diante de tal movimentação, o volume de negócios foi elevado. De acordo com dados registrados na clearing da BM&FBovespa, o giro somou US$ 2,324 bilhões. Já no contrato futuro de fevereiro, totalizou US$ 16,768 bilhões.







