Araçatuba é excluída de pacote de ambulâncias do Samu



Quinta-Feira - 12/01/2017 - 17h57





Reportagem da Folha registrou na quarta-feira (11) veículo abandonado em terreno da Prefeitura







A assessoria de imprensa do órgão respondeu que essa situação é um impeditivo para liberação dos veículos. “O Ministério da Saúde tem como monitorar as ambulâncias que estão em atividade”, respondeu a assessoria de imprensa. Isso porque, em 2013, o ministério publicou uma medida solicitando aos gestores municipais que fizessem o cadastro dos veículos do Samu com o objetivo de fiscalizar o funcionamento e a produção do serviço no País.



A reportagem enviou e-mail à assessoria de imprensa da Prefeitura de Araçatuba questionando quantas ambulâncias do Samu o município possui; quantas estão em funcionamento, e por quais motivos a Prefeitura deixou de receber novas viaturas. No entanto, não recebeu resposta.





