Agenda cultural de Araçatuba e região desta quinta-feira (12) Da Redação Link



Quinta-Feira - 12/01/2017 - 17h33





Comentários via Facebook: Atualização: 17h34 de 12/01/2017





Confira a agenda cultural de Araçatuba e região desta quinta-feira:



ARAÇATUBA



Cinema

Araçatuba Shopping

Sala 1 - Sing - quem canta seus males espanta. 2D. Dublado. Animação. Livre. De quinta a quarta-feira, às 14h15.

Minha mãe é uma peça. 2D. Nacional. Comédia. 12 anos. De quinta a quarta-feira, às 16h30, 18h15, 20h e 21h45.

Sala 2 - Moana - Um mar de aventuras. 2D. Animação. Dublado. De quinta a quarta-feira, às 15h.

Passageiros. 3D. Dublado. Classificação: 12 anos. De quinta a quarta-feira, às 17h15, 19h30.

Passageiros. Dublado. Classificação: 12 anos. De quinta a quarta-feira, às 21h45.

Sala 3 - Minha mãe é uma peça 2. 2D. Nacional. Comédia. 12 anos. De quinta a quarta-feira, às 21h45.

Moana - Um mar de aventuras. 3D. Animação. Dublado. De quinta a quarta-feira, às 114h30, 16h45, 19h.

Informações: www.cinearaujo.com.br



Praça Nova

Minha mãe é uma peça 2. 2D. Nacional. Comédia. 12 anos. Sala 1. Diariamente às 21h30. Sala 4. Diariamente às 13h50, 15h50, 17h50, 19h50, 21h50.

Sing - Quem canta seus males espanta. Dublado. Animação. Sala 3. Diariamente às 14h10.

Passageiros. 3D. Dublado. Classificação: 12 anos. Sala 3. Diariamente às 16h40, 19h10.

Passageiros. 3D. Legendado. Classificação: 12 anos. Sala 3. Diariamente às 21h55.

Assassins Creed. 3D. 14 anos. Dublado. Sala 1. Quinta-feira, à 00h05. Sala 2. Diariamente às14h30, 17h00, 19h30.

Assassins Creed. 3D. 14 anos. Legendado. Sala 2. Quinta-feira à 00h05. Diariamente às 22h00.

Eu fico loko. Nacional. 10 anos. Sala 5. Diariamente às 13h40, 15h40, 17h40, 19h40, 21h40.

Moana - Um mar de aventuras. 3D. Animação. Dublado. Sala 1. Diariamente às 14h00, 16h30, 19h00.

Informações: www.cineflix.com.br



BIRIGUI



Cinema

Cine Lúmine

Minha mãe é uma peça 2. 2D. Dublado. Comédia. 12 anos. Diariamente às 21h30.

Sing - quem canta seus males espanta. 2D. Dublado. Animação. Livre. Diariamente às 19h30.

Mais informações: (18) 3642-2056



PENÁPOLIS



Cinema

Garden Shopping

Sala 1. Assassins Creed. 3D. Dublado. 14 anos. Diariamente às 14h00, 16h30, 19h00.

Assassins Creed. 3D. Legendado. 14 anos. Diariamente às 21h30.

Sala 2. Passageiros. 2D. Dublado. 12 anos. Diariamente às 13h10, 15h30, 17h45.

Passageiros. 2D. Legendado. 12 anos. Diariamente às 21h50.

Minha mãe é uma peça 2. 2D. Dublado. Comédia. 12 anos. Diariamente às 20h.

Sala 3 - Eu fico loko. Nacional. 10 anos. Diariamente às 13h00, 15h00, 17h00, 19h10, 21h10.

Sala 4 - Moana - Um mar de aventuras. 2D. Dublado. Animação. Livre. Diariamente às 13h00, 15h15, 17h30, 19h45.

Minha mãe é uma peça 2. 2D. Dublado. Comédia. 12 anos. Diariamente às 22h.

Informações: www.circuitocinemas.com.br



ANDRADINA



Cinema

GrupoCine

Assassins Creed. 3D. Dublado. 14 anos. Diariamente às 16h45, 21h20.

Assassins Creed. 2D. Legendado. 14 anos. Sexta (13) às 21h20

Moana - Um mar de aventuras. 3D. Animação. Dublado. Diariamente às 14h20, 19h00.

Moana - Um mar de aventuras. 2D. Animação. Dublado. Diariamente às 16h50.

Minha mãe é uma peça 2. 2D. Dublado. Comédia. 12 anos. Diariamente às 14h50, 21h30.

Informações: www.grupocine.com.br

Araçatuba



Música - Na quinta-feira (12), às 20h, os percussionistas e bateristas Daniel Freitas e Cristiano Silva realizam uma Aula Show de Cajón no Polo Avançado do Sesc em Araçatuba (Rua José Bonifácio, 39). Gratuito. Informações: (18) 3608-5400.



Música 2 - No sábado (14), a partir das 21h, o DJ Dan Dan (que trabalha em São Paulo com o cantor Criolo) comanda o set na Oficina de Macacos - Espaço Cultural (Rua Santos Dummont, 66, Higienópolis). A casa abre às 21h. Entrada: R$ 15,00 (venda antecipada). Classificação: 18 anos. Informações: (18) 3301-3957.

Auriflama



Fotografia - A mostra "Cores do Xingu", com fotos de Babi Avelino, fica até 30 de janeiro em cartaz no Centro Cultural e Biblioteca de Auriflama (Rua João Pacheco de Lima 50-13, Praça da Matriz). As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Gratuito. Informações: (18) 3482-2733.



NACIONAL



Literatura - O Prêmio Sesc de Literatura está com inscrições abertas para a edição deste ano. Escritores de todo o País podem enviar seus textos até dia 17 de fevereiro, para concorrer nas categorias Conto e Romance. Gratuito. Informações: www.sesc.com.br/premiosesc.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão