Mototaxista é preso pela PM com maconha e cocaína Da Redação Link



Quinta-Feira - 12/01/2017 - 17h26





Comentários via Facebook:

Roni Willer/Colaboração - 12/01/2017 Acusado alegou que adquiriu os entorpecentes em Três Lagoas (MS) e revendia em Mirandópolis Acusado alegou que adquiriu os entorpecentes em Três Lagoas (MS) e revendia em Mirandópolis



Um mototaxista foi preso na tarde desta quinta-feira (12), no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Mirandópolis (a 76 km de Araçatuba), acusado de tráfico de drogas. Ele foi abordado pela Polícia Militar e estava com uma porção grande de maconha. Na casa do acusado, foram apreendidos mais um quilo da droga, além de 24 gramas de cocaína, uma balança digital e R$ 353.



O flagrante aconteceu durante patrulhamento. Na residência, o restante da maconha foi localizado no quarto, embaixo da cama; a cocaína estava dentro do guarda-roupa, assim como o dinheiro e balança.



O acusado alegou que adquiriu o entorpecente em Três Lagoas (MS) e que revendia aos usuários em Mirandópolis. Na delegacia, foi autuado em flagrante e levado para a cadeia de Pereira Barreto. (Colaborou Roni Willer).





