Taxas de juros fecham em forte queda em reação a corte da Selic para 13% ao ano Agência Estado Link



Quinta-Feira - 12/01/2017 - 17h25





Comentários via Facebook:





Os juros futuros desabaram um dia depois do corte da Selic de 13,75% ao ano para 13% realizado na quarta-feira, 11. Esse ajuste já era esperado, diante da informação, no comunicado do Banco Central, de que a autoridade monetária decidiu estabelecer um "novo ritmo de flexibilização". E promoveu uma concentração das apostas em uma diminuição dos juros da mesma magnitude para o próximo encontro do colegiado, em fevereiro.



No encerramento da sessão regular, o DI para janeiro de 2018 marcou 11,00%, máxima intraday, ante 11,33% no ajuste de quarta. Na mínima do dia, a taxa desse vencimento chegou a marcar 10,92%. O DI para janeiro de 2019 encerrou a 10,47%, ante 10,84% no ajuste da véspera. E o DI para janeiro de 2021 fechou a 10,77%, ante 11,11% no ajuste de quarta.



Segundo o sócio da Eleven Financial, o economista Rafael Bevilacqua, o recuo dos juros futuros pode continuar nos próximos dias. Aos poucos, diz Bevilacqua, os agentes de mercado e investidores vão continuar ajustando suas expectativas quanto ao ciclo de afrouxamento monetário e, consequentemente, a curva de juros.



Depois da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), a Eleven Financial, por exemplo, estuda revisar a projeção para a Selic no fim de 2017 - ainda em 10% ao ano.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão