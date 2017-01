Samarco protocola Plano de Recuperação de Áreas Degradadas de Fundão Agência Estado Link



Quinta-Feira - 12/01/2017 - 17h15





A Samarco protocolou na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) de Fundão, em Mariana (MG). De acordo com a companhia, o documento apresentado propõe diretrizes baseadas em estudos geotécnicos para recuperação ambiental do local, incluindo a estabilização definitiva das encostas, das estruturas e dos rejeitos remanescentes, além de contemplar a revegetação da área.



"A proposta apresentada pela Samarco no PRAD consiste na utilização de material arenoso estabilizando a área e criando uma superfície regular e segura, que permitirá o acesso para as ações de revegetação", destaca a Samarco em nota. As ações previstas no plano só serão iniciadas após análise e aprovação da Semad.



Ainda segundo a Samarco, todas as estruturas existentes no Complexo de Germano da Samarco estão estáveis, mas há 3 milhões de metros cúbicos de rejeitos remanescentes em Fundão que precisam ser estabilizados definitivamente. "Nesse contexto, o preenchimento com material arenoso e posterior revegetação foi considerado pela Samarco a forma mais eficiente para viabilizar a recuperação ambiental da área", de acordo com a companhia.



A mineradora diz ainda que conforme o plano apresentado o material arenoso será contido dentro de Fundão pelo dique Eixo 1, que será construído com metodologia adequada, como solo compactado. "A estrutura não utilizará a mesma tecnologia de construção da antiga barragem de Fundão, de alteamento a montante com uso de rejeitos", frisa a Samarco.



A empresa destaca ainda que a solução apresentada no plano "não caracteriza a utilização de Fundão como barragem" e que está apresentando soluções alternativas para disposição de rejeitos dentro dos processos de licenciamento da Cava de Alegria Sul e do licenciamento operacional corretivo (LOC) do Complexo de Germano.







