Após desistir de Wagner, Corinthians deve iniciar ‘novela’ por Jadson Agência Estado Link



Quinta-Feira - 12/01/2017 - 16h50





Comentários via Facebook:





Após esperar por cerca de um mês pelo meia Wagner, o Corinthians desistiu do jogador e agora foca suas atenções no retorno de Jadson, mas a negociação não deve ser fácil. O diretor de futebol do clube, Flávio Adauto, mostrou confiança em um acerto. Entretanto, a tendência é que uma nova "novela" tenha início.



O diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adauto, confirmou nesta quinta-feira, em conversa informal com os jornalistas, que Jadson havia rescindido com o Tianjin Quanjian, da China, e que já conversava com o atleta para acertar salários. Mas Jadson tratou de diminuir a empolgação da torcida.



"Tenho contrato com o Tianjin e qualquer informação do meu futuro cabe ao Tianjin ou meu agente Marcelo Robalinho. Qualquer outra fonte é especulação", escreveu o jogador, campeão brasileiro pelo Corinthians, em 2015.



Jadson tem contrato de mais um ano com Tianjin e tenta, de fato, acertar a rescisão contratual, mas ainda não teve êxito. Os representantes do jogador ficaram incomodados com a informação dada por Adauto, por entenderem que isso pode atrapalhar as negociações com os chineses.



Por enquanto, não existe nenhuma possibilidade de o Corinthians negociar com o Tianjin. Além disso, para deixar o clube asiático, Jadson teria que abrir mão de algo em torno de R$ 18 milhões, referentes ao que será pago até o término do contrato e ainda teria que reduzir drasticamente - cerca de quatro vezes menos - o salário para retornar ao futebol brasileiro. Existe, inclusive, até a possibilidade de Jadson renovar contrato com o time chinês.



Em relação a Wagner, o jogador entrou na Justiça para conseguir a liberação do mesmo Tianjin e só conseguiu o atestado nos últimos dias, após mais de um mês de espera. Entretanto, por confiar na possibilidade do acerto com o Jadson, o clube comunicou aos representantes de Wagner que não têm mais interesse no atleta, que deve ir para o Vasco.



O Corinthians espera anunciar nos próximos dias as contratações do zagueiro Pablo, dos volantes Gabriel e Paulo Roberto e do atacante Luidy. Adauto garante que mais jogadores devem ser contratados antes do início do Campeonato Paulista.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão