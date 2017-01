Problemas em rotatória na rua dos Fundadores preocupam usuários Lázaro Jr. Link



Quinta-Feira - 12/01/2017 - 16h21





Comentários via Facebook: Atualização: 16h24 de 12/01/2017

Alexandre Souza/Folha da Região - 06/01/2017 Acesso à rua Floriano Peixoto é íngreme e dificulta passagem, principalmente de veículos grandes Acesso à rua Floriano Peixoto é íngreme e dificulta passagem, principalmente de veículos grandes







Um mês após ter sido liberada ao trânsito, a nova rotatória da rua Fundadores com a avenida Waldir Felizola de Moraes, no bairro Santa Luzia, em Araçatuba, preocupa os usuários que passam pelo local, que consideraram o que o serviço ficou inacabado. Não há iluminação, não foram plantadas árvores e em horário de pico, alguns motoristas não estariam respeitando a sinalização, segundo relatos feitos à Folha da Região.Outra irregularidade apontada por usuários é uma rampa existente no acesso à rua Floriano Peixoto na via da avenida Waldir Felizola de Moraes, no sentido ao Centro. A reportagem visitou o local e confirmou a dificuldade de muitos motoristas, inclusive motociclistas, para conseguir "superar" a rampa existente entre as duas ruas. Houve veículos que rasparam a parte de baixo do carro no asfalto.A reportagem flagrou uma ambulância enfrentando o mesmo problema ao passar pelo local. No caso desse veículo, a roda traseira direita do utilitário usado no transporte de pacientes chegou a ficar mais de 30 centímetros do asfalto ao fazer a manobra.A Prefeitura de Araçatuba informou, por meio da assessoria de imprensa, que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação enviará equipe ao local para estudar as condições e mudanças apropriadas para melhorar o trânsito e a segurança da rotatória e vias que se integram a ela.



