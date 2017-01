Motorista passa mal e tomba ambulância em avenida Lázaro Jr. Link



Quinta-Feira - 12/01/2017 - 16h08





Atualização: 16h26 de 12/01/2017

Leandro Pereira/Colaboração - 12/01/2017 Vítima estava sozinha no veículo, um Fiat Doblô, e teria perdido o controle após sofrer um mal súbito Vítima estava sozinha no veículo, um Fiat Doblô, e teria perdido o controle após sofrer um mal súbito



O motorista de uma ambulância da Prefeitura de Pereira Barreto (a 132 km de Araçatuba) ficou ferido ao perder o controle e capotar o veículo na avenida principal da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o caso aconteceu por volta das 13h, na avenida Jonas Alves de Melo.



A vítima estava sozinha na ambulância, um Fiat Doblô, e teria perdido o controle após sofrer um mal súbito. O veículo colidiu na traseira de um Chevrolet Vectra que estava devidamente estacionado e tombou lateralmente.



RESGATE

O motorista, que foi resgatado e imobilizado pela equipe do Corpo de Bombeiros aparentemente sem fraturas, foi encaminhado ao hospital da cidade para atendimento médico.



O acidente chamou a atenção das pessoas que passavam pelo local, que registraram com os aparelhos de celular o atendimento à vítima. O trânsito teve que ser bloqueado pela Polícia Militar para atendimento ao motorista e posterior remoção dos veículos, que ficaram danificados. (Colaborou Roni Willer)



Fotos: Leandro Pereira/Colaboração - 12/01/2017 Acidente chamou a atenção das pessoas que passavam pelo local; motorista não teve fraturas Acidente chamou a atenção das pessoas que passavam pelo local; motorista não teve fraturas Veículo colidiu na traseira de um Vectra que estava devidamente estacionado e tombou lateralmente Veículo colidiu na traseira de um Vectra que estava devidamente estacionado e tombou lateralmente



