Mattos diz ter desistido de contratar Pratto ou Borja para o Palmeiras Agência Estado Link



Quinta-Feira - 12/01/2017 - 15h50





Comentários via Facebook:





O diretor executivo de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, deu detalhes nesta quinta-feira sobre o andamento das negociações do clube para a próxima temporada. As contratações, a princípio, estão encerradas após a chegada do atacante Willian, do Cruzeiro, e a desistência de reforçar o time com Lucas Pratto, do Atlético-MG, e Miguel Borja, do Atlético Nacional, pelos altos valores pedidos.



Em entrevista ao SporTV, o dirigente contou ter ligado para a diretoria do Atlético-MG na última terça-feira para consultar a possibilidade de contar com o argentino Pratto. "O Lucas é um grande jogador, mas infelizmente o Palmeiras não tem a condição financeira no momento para fazer isso. Com a chegada do Willian estão encerradas as contratações e saídas dos jogadores", disse.



Porém, Mattos fez a ressalva de que continuará atento a oportunidades. "Eu estou falando isso agora, de momento, mas amanhã pode surgir alguma coisa no mercado", afirmou. O clube contratou nas últimas semanas o zagueiro Antônio Carlos, o lateral Fabiano, o volante Felipe Melo, os meias Hyoran, Raphael Veiga, Michel Bastos e Guerra, mais os atacante Willian e Keno.



A lista poderia ser maior caso o Palmeiras tivesse avançado nas tentativas por Borja, destaque do Atlético Nacional na conquista da Copa Libertadores. "O Palmeiras nunca negociou o Borja ou o Pratto. Eu liguei para o presidente (do Nacional, Juan Carlos de la Cuesta) e perguntei se vendia o Borja. Ele me falou que só seria por uma proposta de 20 milhões de dólares (R$ 63 milhões)", explicou.



O dirigente contou estar satisfeito com o elenco atual e apostou em Lucas Barrios, provável substituto de Gabriel Jesus no setor ofensivo. "Temos uma confiança muito grande, ele tem contrato e permanece no Palmeiras", disse. Mattos também negou a possível saída do volante Arouca, jogador que recebe um salário alto, mas tem sido reserva e interessaria ao Atlético Mineiro.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão