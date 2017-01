Homem é flagrado pela Polícia Militar com rifle e munições Da Redação Link



Roni Willer/Colaboração - 12/01/2017 Acusado foi visto armado e acabou denunciado à Polícia Militar; ele confessou ser dono do rifle Acusado foi visto armado e acabou denunciado à Polícia Militar; ele confessou ser dono do rifle



Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (12), na zona rural de Mirandópolis (a 76 km de Araçatuba), acusado de posse irregular de arma de fogo. Ele foi visto armado e, após denúncia, acabou detido com um rifle calibre 22, munições e apetrechos.



Os cabos Oliveira e Alexandre foram informados do caso e se deslocaram até o local, localizando o suspeito. Ele acabou entregando o rifle, três frascos de pólvora, cinco frascos de chumbo, dez cartuchos no calibre 28 (sendo dois intactos e oito deflagrados) e 23 cartuchos calibre 36 (sete intactos e 16 deflagrados).



O acusado confirmou que arma era sua. Na delegacia, foi autuado em flagrante, mas pagou fiança de um salário mínimo e vai responder a inquérito em liberdade. (Colaborou Roni Willer)





