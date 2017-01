BB: agência em Birigui que será fechada é a da Saudade Lázaro Jr. Link



Após confusão gerada pela divulgação de fechamento da agência do Banco do Brasil da praça Dr. Gama, em Birigui, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Araçatuba e Região informou que a unidade da rua Saudade é que será fechada no processo de reestruturação da instituição financeira. O anúncio foi feito pela assessoria de imprensa do banco.



A reportagem fez contato telefônico com a agência da Saudade, que confirmou que ela será fundida com a da Dr. Gama. A assessoria de imprensa não confirmou a mudança até a conclusão desta reportagem.



O encerramento das agências em todo País acontecerá a partir de 14 de janeiro e será feito de forma gradativa, até 18 de fevereiro. Na região, serão fechadas as agências Araçatuba Shopping, na avenida Joaquim Pompeu de Toledo (27/01); a Paes Leme, de Andradina (27/01); a Jardim Mirandópolis, em Miran-dópolis (27/01); a praça Dr. Carlos Sampaio Filho, em Penápolis (27/01); a Saudade, em Birigui (10/02); e a avenida Brasil Sul, em Ilha Solteira (10/02).



REALOCADOS

Segundo o Banco do Brasil, os colaboradores das agências que serão fechadas serão realocados em outras dependências do banco e podem concorrer em agências com cargos vagos pelo Programa Extraordinário de Aposentaria Incentivada, se preferirem.

Para o cliente, a mudança de agência será automática e, posteriormente, ele poderá migrar para outra agência, caso seja de seu interesse.



Em todo o País, o plano de reestruturação do Banco do Brasil prevê o fechamento de 402 agências e a transformação de outras 379 em postos de atendimento.





