Número de empresas cresce 11% em Araçatuba

A cidade terminou o ano passado com 24.301 negócios em funcionamento, ante 21.726 empreendimentos do ano retrasado, segundo Empresômetro, ferramenta do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) e da CNC (Confederação Nacional do Comércio). Ao mesmo tempo, a mortalidade de negócios caiu 61,5% entre 2015 e 2016.



Segundo o gerente regional do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Marco Aurélio Rosas, a alta se deve à insegurança em relação ao emprego. "Existe uma tendência, em épocas de crise econômica e desemprego, em que as pessoas optam por empreender".



Há tempos a empresária Marla Pereira Martinez Alvarez, 33, e seus sócios Ludmilla Pinezi Harley e Hugh Anthony Harley, desejavam iniciar uma loja no ramo da moda. Era a primeira experiência dela no mundo dos negócios, por isso, ela e os sócios optaram por um empreendimento no modelo de franquia, o que garante acesso a know-how, estudos de mercado e até escolha de ponto. Ao perceber um déficit do segmento em Araçatuba, eles abriram uma unidade da rede Outlet Lingerie, em agosto de 2016. O investimento inicial foi de R$ 250 mil.





