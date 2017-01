Criminosos na porta de casa e cidadãos de bem 'presos' Da Redação Link



Janeiro, mês de férias, virou, definitivamente, um período de alerta para as famílias. Elas precisam redobrar a atenção com a segurança nas próprias residências. Casos registrados na polícia, em Araçatuba, nos últimos dias, têm impressionado pela audácia dos bandidos.



O feriado do réveillon teve um saldo preocupante. Somente entre a sexta-feira (30 de dezembro) e o domingo (1º de janeiro), pelo menos cinco casas foram furtadas em Araçatuba. Apesar da grande incidência de ocorrências em dias nos quais as famílias viajam, crimes como estes estão cada vez mais recorrentes no dia a dia. Esta semana tem servido para comprovar essa tese. Casos de assaltos chamaram a atenção.



No último domingo, uma idosa de 77 anos teve a sua casa, no bairro Traitu, invadida ao abrir a porta após ouvir o latido do cachorro. Um assaltante a amarrou, agrediu e roubou dela R$ 500 em dinheiro e a aliança.



Já na madrugada da última terça-feira, um casal, no bairro Engenheiro Taveira, dormia, quando foi surpreendido com o arrombamento da porta por dois homens. Um deles portava arma de cano longo, do tipo espingarda. Dois mil reais em dinheiro, R$ 200 em moedas e aparelhos de celulares foram levados pelos assaltantes.



Fica evidente, assim, que, em residências, não há horário específico para a prática criminosa. Pode ser de madrugada, de manhã, à tarde ou à noite. E, em diferentes lugares: periferia, área central ou zona rural. Nem mesmo quem mora em apartamento — opção de imóvel escolhida, muitas vezes, sob o entendimento de que a segurança é maior — está imune.



No começo desta semana, um jornalista de São José do Rio Preto postou, em rede social, sua indignação com o “limpa” ocorrido em seu apartamento, no último fim de semana.



Não há receita para combater esse tipo de crime que tanto assusta pelo simples motivo de invasão de privacidade. Policiais fazem ronda nos bairros mas, diante de tantos casos que chocam, a sensação de que a insegurança existe no próprio lar é evidente.



Não são todas as famílias que dispõem de condições financeiras para investir em segurança própria, ainda mais no momento atual, com desemprego e inflação em alta. Fica, assim, a expectativa por ações mais contundentes do poder público. Daí a necessidade de celeridade no esclarecimento de crimes e de não deixar impunes os bandidos.



Isso porque, a partir do momento em que a população tiver de viver acuada, ficará a sensação de que cidadãos de bens estarão “presos”, enquanto os ladrões, soltos. Se é que já não existe essa sensação.





