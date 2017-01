Jean Oliveira: Crise no sistema penitenciário, uma questão social Jean Oliveira Link



Esta semana está sendo marcada por uma enxurrada de notícias sobre a crise do sistema penitenciário nacional. Mortes com decapitação no Amazonas e outras guerras entre muros das prisões têm chocado o Brasil, levando para a sala de nossas casas o sangue e a brutalidade que são até então ficam subentendidos e escondidos nos becos da periferia e atrás dos paredões das penitenciárias. Como de praxe, depois da tragédia, surgem as mobilizações das autoridades com seus planos nacionais, dinheiro em cifras consideráveis e discursos vazios de soluções.



A guerra do tráfico perpetrada por facções diversas entrou na pauta da mídia e das discussões nas ruas como se fosse ela a responsável pelas cabeças e braços arrancados nos corredores prisionais. Pouco tem se falado que a questão é social e, portanto, uma responsabilidade de todos nós, principalmente dos governos municipais. É nas cidades que as pessoas moram e se equilibram entre sonhos desfeitos e pequenas conquistas. É neste espaço que a desigualdade tem que ser efetivamente tratada.



Sabemos e as estatísticas sempre nos lembram que vivemos em um país desigual por demais. Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no último dia 25 de novembro apontam que a desigualdade social em nosso país só recuou recentemente porque ficamos um pouco mais pobres.



De acordo o instituto, o rendimento mensal médio, já descontada a inflação, recuou 5,4%, de R$ 1.845 para R$ 1.746. São considerados no cálculo os valores recebidos por trabalhadores e empregadores, mas também os rendimentos de aposentados e de pessoas que vivem de rendas financeiras e de aluguéis. A metade mais rica dos brasileiros sofreu uma queda maior dos rendimentos quando comparada com os da metade mais pobre.



Na avaliação do IBGE, isso pode ser resultado da deterioração do mercado de trabalho, que abalou o emprego formal (com carteira assinada) e o industrial — a elite dos trabalhadores. Os dados de 2015 mostram que, desta vez, a base perdeu menos. Ou seja, não houve uma melhor distribuição de riquezas, mas sim uma socialização da queda do poder aquisitivo de todos.



E o empobrecimento de todos não é sentido apenas na queda das vendas no comércio ou no corte de gastos das famílias. Ela estoura, de forma mais aguda, nas mãos dos mais desvalidos. Privados de sonhar e vivendo na dura realidade em que a escola é péssima, a rua não tem segurança e o emprego é raro e mal pago, os jovens veem no tráfico uma forma de ascensão.



E quanto mais cidadãos são levados ao submundo para sobreviver, maior passa a ser nossa população carcerária. Dados revelados nesta semana sangrenta dão conta que, para acabar com o déficit atual de 250 mil vagas no sistema penitenciário nacional, seria necessário um investimento de pelo menos R$ 10 bilhões. Os números foram apresentados pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça).



São bilhões e bilhões gastos para tratar os sintomas da doença social, enquanto que as soluções reais para os problemas da desigualdade continuam sendo proteladas.





