Gerente reclama de descaso com os buracos em bairro de Birigui Monique Bueno Link



Quinta-Feira - 12/01/2017 - 14h48





Comentários via Facebook: Atualização: 14h50 de 12/01/2017

Alexandre Souza/Folha da Região - 11/01/2017 Esquina da rua Otacílio Fávero com avenida Cidade Jardim: valas que precisam de reparos Esquina da rua Otacílio Fávero com avenida Cidade Jardim: valas que precisam de reparos



O gerente de departamento Jair Lourenço Machado, de 46 anos, reclama de buracos existentes na rua Otacílio Camargo Fávero, no bairro São Brás, em Birigui. Segundo ele, que mora no bairro há 21 anos, o problema é recorrente, mas intensificou nos últimos meses. “Essa rua sempre teve buracos, mas eram tampados e reapareciam tempos depois. Mas, agora, não está mais sendo feita a operação tapa-buraco no local”, disse o gerente, que mora em uma casa localizada numa quadra cheia de “crateras”.



“Tem um buraco bem em frente à minha residência que oferece insegurança, principalmente durante à noite, quando muitos motoristas que não conhecem o local acabam passando por cima”, citou. Machado apontou uma região ainda mais crítica por conta do trânsito intenso, que é o cruzamento da rua em que mora com a avenida Cidade Jardim.



“O que me fez reclamar foi o fato de o novo prefeito (Cristiano Salmeirão - PTB) anunciar melhorias em trechos onde a recuperação asfáltica não é tão urgente, como aqui no nosso bairro”, ressaltou, ao dizer que a população paga imposto justamente para obter melhorias na infraestrutura, por exemplo.



OUTRO LADO

Segundo a Secretaria de Obras de Birigui, o problema já foi encaminhado ao setor competente para a execução do serviço de tapa-buracos.



PARTICIPE DO DISQUE-FOLHA

