Kazim promete 'bater de frente' com Felipe Melo e exibe bom humor no Corinthians

O atacante Colin Kazim foi apresentado nesta quinta-feira no CT Joaquim Grava como novo reforço do Corinthians, em uma entrevista coletiva em que esbanjou simpatia e bom humor. Apesar da dificuldade com a língua portuguesa, já que é inglês naturalizado turco, o novo reforço corintiano prometeu dar muitas alegrias ao torcedor e disse que espera ter uma disputa pesada com o amigo Felipe Melo. Amigo, reforça ele, só antes da bola rolar.



"Não tenho amigos no futebol. Se eles me batem em campo eu bato também e o Felipe Melo eu sei que é assim. Antes do jogo é 'Deus abençoe', mas dentro das quatro linhas, não tenho amizade com quem está do outro lado. Somos grandes amigos, ganhamos um título no Galatasaray, mas ele está lá e eu aqui", disse o turco, lembrando que atuou com o novo reforço do Palmeiras entre 2011 e 2013.



Durante a coletiva, várias vezes Kazim precisou da ajuda da esposa, que é brasileira, para entender as perguntas e algumas vezes misturou as línguas inglesa e portuguesa. "Me desculpem o meu português. Vocês gostaram? Eu acho que está bom. Tenho só cinco meses no Brasil, então estou aprendendo ainda", explicou.



O turco assinou contrato válido por dois anos e custou ao Corinthians cerca de R$ 1,5 milhão. Ele estava no Coritiba e diz que chegar ao time paulista é a realização de um grande objetivo. "Agora não é mais sonho, é realidade. It´s real", disse, misturando as línguas. "Eu sinto que nasci para jogar no Corinthians, que é o melhor clube das Américas para mim. Era meu sonho, sonho do meu pai, que adora o futebol brasileiro, gosta do Zico, Romário, Ronaldo Fenômeno. Aqui é uma coisa diferente, é especial e meu jogo é jogo de corintiano, porque morro pelo meu time", disse.



Kazim prometeu ainda que vai aprender o quanto antes algumas músicas da torcida do Corinthians, mas já ensaiou, ao lado do filho, um "Vai Corinthians", um dos gritos tradicionais da torcida. O jogador ficou o tempo todo da entrevista ao lados dos filhos e da mulher.



Antes da coletiva, ele recebeu a camisa das mãos do diretor de futebol, Flávio Adauto, em um dos gramados do CT. Ainda nesta quinta-feira, o Corinthians pode anunciar mais reforços. O zagueiro Pablo, os volantes Paulo Roberto e Gabriel e o atacante Luidy estão praticamente certos, mas ainda aguardam detalhes burocráticos para serem confirmados. Deles, quem parece mais perto de ser anunciado é Gabriel, que estava no Palmeiras.







