Suspeito abandona caixa com mercadorias em quintal Lázaro Jr. Link



Quinta-Feira - 12/01/2017 - 11h48





Comentários via Facebook:



A Polícia Militar recolheu na madrugada desta quinta-feira (12), uma caixa utilizada por entregadores de mercadorias, que foi abandonada em uma residência no Jardim Alto da Boa Vista, em Araçatuba. O objeto, com bebidas e materiais para preparação de lanches, foi deixada por um desconhecido que invadiu o imóvel e fugiu sem ser identificado.



Por volta das 3h30, a polícia foi chamada por um morador na rua Vereador Aldo Campos, que informou ter ouvido o barulho de uma pessoa pulando no quintal da casa dele.



Ao abrir a janela, a testemunha surpreendeu o desconhecido e começou a gritar. Assustado, o suspeito saiu correndo, carregando algo escondido dentro de um lençol, deixando para trás a mochila de entregas.



Nela havia 12 latas de cerveja da marca Cristal, 87 Halls, 68 chicletes Trident, 12 bombons de chocolate Ouro Branco, quatro quilos de presunto, dois quilos de queijo muçarela, seis quilos de bacon, uma faca de cozinha de cabo plástico e um boné vermelho.



Como até aquele momento não havia registro de furto ou roubo das mercadorias, elas foram recolhidas e deixadas no plantão policial.



Não foi informado se o morador teve algo furtado.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão