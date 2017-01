Gráfico é preso com maconha escondida em congelador Lázaro Jr. Link



Um gráfico de 24 anos foi preso na noite de quarta-feira (11) pela Polícia Militar, que encontrou porções de maconha escondidas dentro do congelador da geladeira da casa dele, no bairro São Sebastião, em Araçatuba.



Equipe estava em patrulhamento pela rua Vereador Aldo Campos e notou que ao ver a viatura, o acusado, que estava em frente ao portão da casa dele, correu para o corredor e fechou o portão.



Como o gráfico tem passagens pela polícia e havia informação de que teria uma arma em casa, os policiais entraram na residência atrás dele e o encontraram sentado no sofá. Ele negou a existência de produtos proibidos no imóvel, mas os policiais encontraram as porções de maconha no congelador, sendo uma de tamanho maior e as outras duas menores.



O morador assumiu a propriedade do entorpecente e alegou que era para consumo próprio. Porém, foi levado ao plantão policial, onde o delegado determinou a prisão em flagrante e o encaminhamento para a cadeia de Penápolis.





