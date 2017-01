Bruno Soares bate alemães e se garante nas semifinais em Sydney Agência Estado Link



Depois de nem precisar entrar em quadra para o seu jogo de estreia no Torneio de Sydney, o brasileiro Bruno Soares fez a sua parte nesta quinta-feira e, em parceria com o britânico Jamie Murray, já está garantido nas semifinais da chave de duplas do ATP 250 preparatório para o Aberto da Austrália.



Soares e Murray derrotaram os alemães Philipp Petzschner e Florian Mayer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em apenas 56 minutos. Eles foram soberanos no serviço, tanto que não concederam sequer um break point para a dupla da Alemanha e tiveram aproveitamento de 85% dos pontos disputados no primeiro serviço.



Além disso, Soares e Murray conseguiram uma quebra de saque em cada parcial, sendo que tiveram nove break points em todo o duelo. Assim, eles seguem firmes na defesa do título do evento australiano conquistado no ano passado.



Nas semifinais, Soares e Murray terão pela frente os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, algoz na estreia do brasileiro Marcelo Melo. No duelo anterior entre eles, na edição de 2016 do Torneio de Tóquio, a dupla da Colômbia se deu melhor.



Já a chave de simples do Torneio de Sydney perdeu o seu principal candidato ao título nesta quinta-feira, nas quartas de final. O austríaco Dominic Thiem, número 8 do mundo, levou uma virada e perdeu para o britânico Daniel Evans, 67º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/1, em 2 horas e 2 minutos.



Agora Evans terá pela frente o russo Andrey Kuznetsov (48º), que também avançou nesta quinta-feira com uma virada (2/6, 6/4 e 6/1) sobre o espanhol Pablo Carreño Busta.



Gilles Muller (34º), de Luxemburgo, superou o uruguaio Pablo Cuevas por 7/6 (7/5) e 6/4 e agora duelará com o sérvio Viktor Troicki (29º), que nem entrou em quadra nesta quinta e se classificou às semifinais com a desistência do alemão Philipp Kohlschreiber.







