Estudante de 16 anos é detido com droga no Rosele

Quinta-Feira - 12/01/2017 - 11h18





Um estudante de 16 anos, morador no bairro Verde Parque, em Araçatuba, foi detido na noite de quarta-feira (11) no Rosele, acusado de tráfico de drogas. Com ele a polícia apreendeu 44 porções de cocaína e dinheiro de droga que já havia vendido.



O flagrante foi feito pela Força Tática da Polícia Militar, que ao entrar na rua Isamar, viu o garoto saindo de um terreno baldio segurando uma sacola plástica. Foi feita a abordagem e o entorpecente encontrado dentro dessa sacola.



O adolescente confessou que vendia drogas e entregou aos policiais R$ 120 que obteve com a comercialização de entorpecente. Ele vendia cada porção a R$ 10.



O estudante foi levado ao plantão policial e após ser ouvido ficou à disposição da Vara da Infância e da Juventude.





