Rocam flagra dupla com drogas no São Rafael

Policiais militares da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) detiveram na tarde de quarta-feira (11), no bairro São Rafael, em Araçatuba, um desempregado de 21 anos e um adolescente de 17, acusados de comercializarem entorpecentes.



Equipe em patrulhamento pelo bairro foi informada por uma pessoa que em um local conhecido como "árvore", na rua Antônio dos Santos Ribeiro, havia dois jovens vendendo drogas.



No local, a dupla tentou fugir ao ver a polícia, mas foi alcançada. O maior de idade tinha R$ 25 em dinheiro e um celular, enquanto o adolescente foi visto jogando um maço de cigarros no chão, no qual havia 16 porções de maconha. Eles disseram que são cunhados e confessaram o comércio de entorpecente.



A dupla foi levada para o plantão policial, onde o maior foi preso e encaminhado à cadeia de Penápolis, enquanto o adolescente ficou à disposição da Justiça.





