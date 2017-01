Presidente da UE pede urgência em acordo sobre imigrantes com Líbia Agência Estado Link



O presidente da União Europeia, Joseph Muscat, afirmou nesta quinta-feira que um número recorde de imigrantes tentarão cruzar o Mediterrâneo este ano, e quer que a União Europeia trabalhe com a Líbia para amenizar o influxo.



"Teremos uma crise", alertou Muscat, que é primeiro-ministro de Malta, acrescentando que o bloco pode escolher entre "tentar fazer algo agora, ou se reunir às pressas em abril para cuidar do assunto".



O dirigente defende que a UE faça um acordo com a Líbia, de onde a maior parte dos imigrantes africanos sai para a Europa.



"Já existe um arcabouço que foi negociado. O acordo com a Itália serve como base", disse. Fonte: Associated Press.







